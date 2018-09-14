واشنطن تعرب عن أملها في تحقيق نزع السلاح النووي

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أعربت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الثلاثاء عن أملها في رؤية خطوات ملموسة ويمكن التحقق منها تجاه تفكيك برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية، في القمة المنعقدة بين الكوريتين في بيونغ يانغ.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "هيذر نويرت" في مؤتمر صحفي، إن القمة بين الرئيس الكوري الجنوبي "كيم جون أون" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" تعد "فرصة تاريخية" لكي يحافظ "كيم" على التزاماته بنزع السلاح النووي التي تعهد بها سابقًا.وأضافت المتحدثة أن القمة تمثل أيضا فرصة تاريخية لأن يلتزم كيم بالتعهدات التي قطعها على نفسه في قمته مع الرئيس دونالد ترامب، وفي إعلان بان مون جوم، من خلال اتخاذ خطوات ملموسة ويمكن التحقق منها، نحو نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بصورة كاملة.ولم تضف المزيد من التعليقات حول القمة الجارية، لكنها ذكرت أن موكب الزعيمين المكشوف كان مثيرًا للاهتمام.