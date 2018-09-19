مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعًا وزاريًّا الأسبوع القادم حول كوريا الشمالية

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من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا على مستوى الوزراء الأسبوع القادم، لمناقشة مسألة نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية، والعقوبات الدولية المفروضة عليها.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "هيذر نويرت" في مؤتمر صحفي عقدته أمس الثلاثاء، إن وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الخمس عشرة، سيعقدون الاجتماع يوم الخميس في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.ومن المعروف أن الولايات المتحدة هي التي دعت إلى الاجتماع الذي سيرأسه وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو".ومن المتوقع أن يدعو "بومبيو" إلى التطبيق الشامل لعقوبات الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية.