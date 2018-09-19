مون وكيم يتفقان على إغلاق موقع دونغ تشانغ ري للاختبارات الصاروخية

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قررت كوريا الشمالية أن تغلق بشكل دائم منشأة دونغ تشانغ ري للاختبارات الصاروخية، كدليل على نيتها لنزع السلاح النووي.وبعد جولتين من محادثات القمة التي عقدت في بيونغ يانغ، عقد الرئيس مون جيه إين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مؤتمرًا صحفيًّا مشتركًا صباح اليوم، حيث قال مون إنها المرة الأولى التي تتفق فيها الكوريتان على سبل لنزع السلاح النووي.ويذكر أن موقع دونغ تشانغ ري في مقاطعة شمال بيونغ آن يضم محطة سوهيه للأقمار الصناعية، التي كانت المحطة الرئيسية لتطوير الصواريخ الكورية الشمالية العابرة للقارات.ومع توقف المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ، أكد كيم أن الكوريتين ستواصلان الجهود لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.ووقع مون وكيم على إعلان بيونغ يانغ الذي يدعو إلى تخفيف التوتر العسكري بين الكوريتين، من خلال منع المناوشات في المناطق الحدودية، حيث خطر النزاعات المسلحة وارد بالفعل في المناطق الحدودية البحرية والبرية، لأن الجانبين مازالا من الناحية الفنية في حالة حرب.وبموجب الاتفاق، ستقيم الكوريتان منطقة عازلة يبلغ طولها 10 كيلومترات يمنع فيها تنظيم تدريبات بالمدفعية.وكان مون قد وصل إلى بيونغ يانغ أمس الثلاثاء لحضور قمته الثالثة مع كيم، وعقد الجانبان الجولة الأولى من المحادثات أمس، وعقدا الجولة الثانية صباح اليوم الأربعاء لمدة ساعة وعشر دقائق.