السرطان السبب الرئيسي للوفاة في كوريا الجنوبية لعام 2017

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تبيَّن أن السرطان كان السبب الرئيسي للوفاة في كوريا الجنوبية العام الماضي، بنسبة بلغت 28% من الوفيات.ووفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصائيات الكوري، فإن سرطان الرئة يعد أكبر الأسباب للوفاة، وتلاه سرطان الكبد والقولون والمعدة والبنكرياس.واتضح أن الرجال أكثر عرضة للوفاة بمرض السرطان بـ1.6 مرة مقارنة بالنساء.وكانت الأمراض المرتبطة بالقلب هي السبب الثاني، حيث كانت مسؤولة عن 10% من حالات الوفاة.وتلا ذلك مرض الأوعية الدموية الدماغية، والجروح وداء السكري.أما مرض خرف الشيخوخة فقد كان مسؤولًا عن وفاة 18 حالة من بين كل 100 ألف.ووُجِد أن النساء أكثر عرضة للإصابة به بـ2.4 مرة ضعف الرجال.