اتفاق عسكري بين الكوريتين على منع الاشتباكات

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اتفقت الكوريتان اليوم الأربعاء على تخفيف ومنع الاشتباكات المسلحة العرضية، وتنفيذ الجزء العسكري من اتفاق القمة بينهما في شهر أبريل الماضي.ووقع وزير الدفاع الكوري الجنوبي "سونغ يونغ مو" ونظيره الكوري الشمالي "نو كوانغ تشول" الاتفاق في بيونغ يانغ، بعد انتهاء القمة بين الرئيس "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وبموجب الاتفاق، قرر الجانبان سحب 11 نقطة حراسة في المنطقة منزوعة السلاح على أساس تجريبي، وتنفيذ المشروع المشترك للتنقيب عن رفات الجنود القتلى خلال الحرب الأهلية في تلك المنطقة، ونزع سلاح المنطق الأمنية المشتركة في بان مون جوم.كما اتفقا على وضع مناطق عازلة بحرية وجوية وأرضية في الخطوط الأمامية، للحد من التوتر العسكري ومنع المصادمات العرضية، وكذلك إيقاف التدريبات العسكرية بالقرب من خط التماس العسكري، بدءًا من شهر نوفمبر.وقررت الكوريتان إنشاء منطقة للسلام في البحر الأصفر تشمل منطقة صيد مشتركة على أساس تجريبي، لمنع الاشتباكات على طول الحدود البحرية الشمالية.وخلال إعلانه عن نتائج القمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قال الرئيس مون جيه إين إنهما اتفقا على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لمناقشة تنفيذ اتفاقهما العسكري ليصبح دائما.