كيم جونغ أون يعد بزيارة سيول قريبًا

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أعلن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس "مون جيه إين"، والذي نُقِل على الهواء مباشرة من بيونغ يانغ اليوم الأربعاء، أنه سيزور سيول قريبًا.ويذكر أن أيا من زعماء كوريا الشمالية لم يزر سيول من قبل، رغم أن ثلاثة رؤساء من كوريا الجنوبية قد زاروا بيونغ يانغ.وينص الاتفاق المكون من ست نقاط، والذي وقعه مون وكيم في ختام قمتهما الثالثة، على أن تناقش الكوريتان إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة على الساحل الغربي، بالإضافة إلى منطقة سياحية على الساحل الشرقي.ولتعزيز المصالحة، وافقت الكوريتان على فتح منشأة في جبل كوم كانغ الكوري الشمالي، حيث يمكن للعائلات التي فرَّقتها الحرب الكورية أن تجتمع فيها، كما سيناقش مسؤولو الصليب الأحمر من الكوريتين ترتيبات لم الشمل من خلال مكالمات الفيديو.وستسعى الكوريتان أيضًا إلى تنظيم استضافة مشتركة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2032، كما سترسل كوريا الشمالية فرقة فنية إلى سيول كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز التبادلات في الثقافة والفنون.