ترامب يقول إن كيم جونغ أون وافق على التفتيش النووي

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وافق على السماح بإجراء عمليات تفتيش دولية على المنشآت النووية الكورية الشمالية.وكشف ترامب عن ذلك في تغريدة نشرها على موقع تويتر أمس الثلاثاء، حيث ذكر بعض الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال القمة بين الكوريتين في بيونغ يانغ.وقال ترامب إن كيم وافق على السماح بالتفتيش النووي، والالتزام بالمفاوضات النهائية، وتفكيك موقع لإطلاق الصواريخ بصورة دائمة، في حضور خبراء دوليين.واشار إلى أنه قال إن كوريا الشمالية لن تجري أي اختبارات صاروخية أو نووية، وأن عملية إعادة رفات الجنود الأمريكيين من شبه الجزيرة الكورية ستظل مستمرة.وأضاف ترامب أن الكوريتين ستتقدمان بعرض لتنظيم استضافة مشتركة لأولمبياد 2032، ووصف ذلك بأنه سيكون "مثيرًا للغاية".