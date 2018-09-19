بدء الدورة الثالثة والسبعين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

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بدأ قادة العالم يتوافدون إلى نيويورك أمس الثلاثاء لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وسوف يجتمع رؤساء الدول والحكومات من جميع أنحاء العالم في الفترة من يوم الثلاثاء القادم وحتى الأول من أكتوبر، ضمن الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.ومن المقرر أن يلقي قادة 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة كلمات خلال هذه الدورة، إلى جانب قادة الاتحاد الأوربي وبابا الفاتيكان والرئيس الفلسطيني.كما سيلقي الرئيس مون جيه إين خطابًا يشرح فيه نتائج القمة الثالثة التي عقدها في بيونغ يانغ مع الزعيم الكوري الشمالي هذا الأسبوع، بينما سيلقي وزير خارجية كوريا الشمالية "ري يونغ هو" خطابًا يوم 29 سبتمبر.ومن المتوقع أن تتواجه الولايات المتحدة مع كل من كوريا الشمالية والصين وروسيا، حول ما إذا كان ينبغي الإبقاء على العقوبات على كوريا الشمالية كما هي، في ظل الانفراجة في العلاقات في شبه الجزيرة.