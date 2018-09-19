قائدا الكوريتين يزوران جبل بيكدو معا صباح الغد الخميس

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أعلن المكتب الرئاسي في سيول أن الرئيس "مون جيه إين" سيزور جبل "بيكدو" بصحبة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" غدا الخميس.وقال المتحدث باسم الرئاسة "كيم أوي كيوم" في مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء إن "كيم" اقترح على الرئيس "مون" القيام برحلة مشتركة الى الجبل المشهور في كوريا الشمالية، وقد وافق "مون" على الفور.وأوضح المتحدث أن القائدين سيبدءان الرحلة في الصباح الباكر، وأن مسؤولي الجانبين ينسقون حاليا التفاصيل ذات الصلة.وكان الرئيس الكوري الجنوبي قد كشف عند وصله إلى بيونغ يانغ أمس الثلاثاء عن أنه تعهد في عدة مناسبات بزيارة الجبل الذي يمتد على طول الحدود بين كوريا الشمالية والصين، عبر الجانب الكوري وليس عن طريق الصين.وقال إن هذا التعهد جعله يرفض دعوات متعددة لزيارة الجبل عبر الجانب الصيني.