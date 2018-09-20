طوكيو تعرب عن احترامها للزعيمين مون وكيم بسبب نتائج القمة

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أعربت اليابان عن احترامها لزعيمي الكوريتين، من أجل نتائج القمة الأخيرة بينهما.وخلال مؤتمر صحفي دوري عُقد أمس الأربعاء، قال يوشيهيد سوجا، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، إن اليابان تحترم الجهود التي بذلها الرئيس مون جيه إين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في الفترة التي سبقت إعلان بيونغ يانغ الصادر في 19 سبتمبر.كما أعرب عن أمله في أن يؤدي الإعلان إلى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، مشددًا على أهمية التنفيذ السريع للاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في سنغافورة في يونيو الماضي.وقال إن اليابان سوف تنسق عن كثب مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، بشأن السياسات المتعلقة بكوريا الشمالية.