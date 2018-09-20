الرئيس مون يبلغ ترامب بتفاصيل القمة التي لم يُكشَف عنها

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من المقرر أن يعقد الرئيس مون جيه إين قمة ثنائية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإطلاعه على نتائج القمة الأخيرة بين الكوريتين.وكشف السكرتير الصحفي للرئيس مون، يون يونغ تشان عن تلك الخطة في مؤتمر صحفي عقد أمس الأربعاء، وقال إنه من المتوقع أن يطلع مون ترامب على تفاصيل زيارته التي استغرقت ثلاثة أيام إلى الشمال، بما في ذلك التفاصيل التي لم يتم الكشف عنها للجمهور.وفيما يتعلق بالتدابير المحددة لتحقيق نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، أكد السكرتير الصحفي أن سيول كانت تجري مناقشات وثيقة مع واشنطن حول هذه المسألة لفترة طويلة.وفيما يتعلق بتعهد بيونغ يانغ بتفكيك المنشآت في المجمع النووي الرئيسي في يونغ بيون، قال إن ذلك يكشف عن أن كوريا الشمالية لديها الإرادة لمنع نفسها من تطوير المزيد من الأسلحة النووية.وعندما سُئل عن غياب الاتفاق الواضح بين الكوريتين بشأن الترسانة النووية الحالية لكوريا الشمالية، قال يون إن "المواقف ذات الصلة" سوف تتغير، وفقًا لتقدم المفاوضات بين الولايات المتحدة والشمال.