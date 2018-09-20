الصين ترحب بنتائج القمة بين الكوريتين

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أعلنت الصين عن ترحيبها بنتائج القمة بين الكوريتين في بيونغ يانغ.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ، في مؤتمر صحفي دوري أمس الأربعاء، إن الكوريتين توصلتا إلى أهمية السعي لتحقيق نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، وتخفيف التوترات العسكرية، وتحسين العلاقات الثنائية.وقال المسؤول إن الصين تقدر بشدة الجهود النشطة التي تبذلها الكوريتان، مضيفًا أن السلام والازدهار والمصالحة والتعاون هي رغبة جميع الكوريين وغيرهم في المنطقة.وبصفتها الجار القريب لشبه الجزيرة الكورية، قال إن الصين تدعم باستمرار سعي الكوريتين إلى تحسين العلاقات والتعاون من خلال الحوار والمفاوضات، وتأمل في متابعة الكوريين لذلك من خلال الإعلان المشترك.وأضاف أن الصين تأمل في أن تلعب دورًا نشطًا في التوصل إلى حل سياسي لقضايا شبه الجزيرة الكورية والسلام الدائم في المنطقة.