الرئاسة: القمة تعلن عن نهاية عملية للحرب الكورية

قال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية إن زعيمي الكوريتين قد أعلنا عمليًّا عن إنهاء الحرب الكورية، خلال القمة الكورية المشتركة الأخيرة.وأدلى السكرتير الصحفي الرئاسي يون يونغ تشان بهذا التقييم حول إعلان بيونغ يانغ الصادر في 19 سبتمبر، بعد القمة بين الكوريتين المنعقدة في بيونغ يانغ، بين الرئيس مون جيه إين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، خلال مؤتمر صحفي عقد في سيول أمس الأربعاء.وقال إنه من خلال الإعلان، فقد أعلن الزعيمان عن إنهاء الحرب الكورية عمليًّا، وقدما إجراءات محددة لوضع المسار نحو الرخاء المشترك، القائم على السلام.وفيما يتعلق بنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، قال السكرتير الصحفي إن الشمال قد دخل إلى مرحلة عملية لنزع السلاح النووي، بإعلانه عن إرادته لتفكيك موقع يونغ بيون النووي.