فرقة بي تي إس تقدم عرضا على مسرح الأمم المتحدة

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من المتوقع أن تقدم فرقة بي تي إس الغنائية الكورية المشهورة عرضا على مسرح الأمم المتحدة على هامس اجتماعات المنظمة الدولية التي سيتجمع خلالها زعماء مختلف دول العالم.وقال مصدر مطلع في الأمم المتحدة أمس إن الفرقة الكورية ستحضر مراسم حفل "الجيل اللانهائي" الذي تنظمه منظمة "يونيسيف" التابعة للأمم المتحدة، والذي سيقام في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم الرابع والعشرين من هذا الشهر.وتعتبر هذه المراسم نوعا من المشاركة التي تهدف إلى توسيع الاستثمار والفرص للمراهقين والشباب في العشرينيات، وقد تقرر أيضا أن تلقي الفرقة كلمة لمدة حوالي ثلاث دقائق.وسيحضر المراسم الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس"، والمدير العام لمنظمة يونيسيف "هنري إيتابور" وغيرهما من الشخصيات البارزة.ويذكر أن نجمة الرقص على الجليد الكورية "كيم يون آه" قد ألقت أيضا كلمة لمدة حوالي ثلاث دقائق لدعم الاستضافة الناجحة لأولمبياد بيونغ تشانغ في مقر الأمم المتحدة في شهر نوفمبر من العام الماضي.