بلدية سيول تقدم خطة لطرح 60 ألف مسكن

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في ظل التجاذبات المستمرة بين بلدية سيول ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل بشأن رفع منطقة الحزام الأخضر من أجل زيادة عرض المطروح من المساكن في نطاق العاصمة سيول، قدمت بلدية سيول خطة بديلة تتضمن طرح أكثر من 60 ألف مسكن في وسط العاصمة حتى عام 2022 بدلا من رفع منطقة الحزام الأخضر.ويبلغ عدد المناطق المرشحة حوالي 20 منطقة بما فيها أرض سجن "سونغ دونغ" القديم، وأرض كانت مستخدمة كمخزن لقطارات السكك الحديدية.وترى البلدية أنه سيمكن عن طريق هذه الخطة منع الآثار السلبية لرفع منطقة الحزام الأخضر مع تلبية طلبات المحتاجين لشراء مساكن بسرعة.كما تسعى البلدية إلى إعداد خطة لضمان حجم المعروض من المساكن من خلال رفع نسبة الإسكان في المناطق التجارية وغيرها.ولكن ترى وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل التي تعمل على تعزيز استقرار أسعار العقارات، ضرورة رفع الحزام الأخضر وتطويره للإسكان من أجل ضمان عرض كمية كافية من المساكن.وفي المقابل، تعترض بلدية سيول على خطة الوزارة، محذرة من أن منطقة الحزام الأخضر تمثل آخر حصن بيئي من أجل الأجيال المستقبلية.ويذكر أنه لدى الوزارة سلطة اتخذا قرار برفع منطقة الحزام الأخضر.ومن المتوقع أن يتم الكشف عن خطة عرض المساكن على الحكومة غدا الجمعة.