الرئيس مون يزور جبل بيك دو بصحبة الزعيم الكوري الشمالي

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وصل الزعيم الكوري الجنوبي "مون جيه إين اليوم وهو آخر يوم من مباحثات القمة الثالثة بين الكوريتين إلى مطار "سام جي يون" من أجل زيارة جبل "بيك دو" بصحبة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وصرح المكتب الرئاسي في سيول بأن الرئيس مون غادر مطار "بيونغ يانغ" الدولي في الساعة السابعة والدقيقة السابعة والعشرين من صباح اليوم على متن طائرة تابعة للسلاح الجوي برقم 2 ثم وصل إلى مطار "سام جي يون" القريب من جبل "بيك دو" في الساعة الثامنة والثلث، حيث كان في استقباله والوفد المرافق له الزعيم الكوري الشمالي وزوجته، اللذان كانا قد وصلا إلى هناك مسبقا.وبعد أن حضر مون مراسم للترحيب به، استقل سيارة في الساعة الثامنة والنصف متوجها إلى جبل "بيك دو"، حيث تسلق الجبل بصحبة كيم نحو قمة "جانغ كون"، وهي القمة الجنوبية لجبل "بيك دو"، ثم انتقلا إلى منتصف الجبل على متن سيارات.وبعدها، توجه مون وكيم إلى بحيرة "تشون جي" التي تقع على قمة الجبل، والتي تبعد واحدا ونصف كيلومتر عن قمة "جانغ كون".ويذكر أن زيارة الرئيس مون إلى جبل بيك دو جاءت استجابة لاقتراح قدمه الزعيم الكوري الشمالي بعد وصول مون إلى بيونغ يانغ.