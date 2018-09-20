9 دول بما فيها كوريا تحظر استيراد لحوم الخنزير البلجيكية

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صرحت الحكومة البلجيكية أمس بأن 9 دول، بما فيها كوريا الجنوبية واليابان، حظرت استيراد لحوم الخنزير البلجيكية بعد التأكد من وجود مرض حمى الخنازير في بلجيكا، الأسبوع الماضي.وقالت وزارة الزراعة البلجيكية إن 9 دول حظرت استيراد اللحوم البلجيكية حتى الآن منذ اكتشاف فيروس الحمى في بعض الخنازير الوحشية في جنوب البلاد، وأضافت أن بعض الدول الآخرى قد تحظر الاستيراد أيضا.وتشمل قائمة الدول التي قررت حظر استيراد لحوم الخنزير البلجيكية كلا من الصين وتايوان وروسيا البيضاء والمكسيك والفلبين وجنوب إفريقيا واليابان وسنغافوره، إلى جانب كوريا الجنوبية.وقالت الوزارة البلجيكية إنه تم اكتشاف فيروس الحمى في خنازير وحشية فقط، وأنه لم يكتشف في الخنازير التي يتم تربيتها في مزارع الخنازير حتى الآن، مؤكدة أنها عززت رقابتها خوفا من انتشار الفيروس.