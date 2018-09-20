كوريا الشمالية تنشر أخبارا حول إعلان بيونغ يانغ

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بدأت وسائل الإعلام الكورية الشمالية بما فيها وكالة جوسون المركزية للأنباء، في نشر أخبار صباح اليوم حول إعلان "بيونغ يانغ المشترك" الذي صدر في ختام القمة بين الكوريتين أمس.وكشفت وكالة الأنباء المركزية عن النص الكامل للبيان منذ الساعة السادسة من صباح اليوم، بما في ذلك الكشف عن إغلاق موقع "دونغ تشانغ ري" للاختبارات الصاروخية بشكل نهائي وبمراقبة الدولة، كما ورد في البيان.كما أوردت الوكالة وعد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بزيارة كوريا الجنوبية خلال هذا العام، لكنها لم تنشر كل محتويات مذكرة الاتفاق في مجال الشؤون العسكرية بين الكوريتين التي تم توقيعها بالتوازي مع إعلان بيونغ يانغ، حيث اكتفت فقط بنقل خبر حول إبرام المذكرة.بالإضافة إلى ذلك، نشرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية تقارير حول حضور قائدي الكوريتين عرضا جماعيا في معلب الأول من مايو إلا أنها لم تذكر عنوان العرض وهو "الوطن المشرق"، وقالت فقط إنه قد أقيم عرض خاص ترحيبا بالرئيس مون جيه إين الذي يزور بيونغ يانغ من أجل حضور القمة بين الكوريتين.