بلدية سيول تعلن عن خطة خمسية لتطوير السياحة

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تخطط بلدية سيول لتنمية عشرين معلما من المعالم السياحية وتطوير منتجات سياحية مرتبطة بالمنطقة منزوعة السلاح من أجل جذب خمسين مليون سائح إليها حتى عام 2023، كما قررت إدخال نظام دعم الرحلات الذي يتم من خلاله دعم تكاليف رحلات العاملين في وظائف غير دائمة وذوي الاحتياجات الخاصة ومحدودي الدخل.جاء ذلك في خطة تنمية السياحة في سيول على المديين الطويل والمتوسط، التي كشفت عنها بلدية سيول اليوم.وتتمركز الخطة على إعداد استراتيحية سياحية تستهدف تحقيق نمو متوازن بين السياحة الدولية والسياحة الحياتية المحلية، وتطوير منتجات سياحية فاخرة.ومن المتوقع أن يتم تنفيذ الخطة بدءا من العام القادم 2019 وحتى عام 2023، حيث تتكون الخطة من خمس استراتيجيات، و12 مهمة رئيسية، بتكلفة تبلغ 721 مليارا و500 مليون وون.وتشمل الاستراتيجيات الخمس: "مدينة السياحة لسعادة المواطنين"، و"مدينة السياحة الجذابة المتميزة بوفرة المحتويات"، و"مدينة السياحة الذكية المريحة والآمنة"، و"مدينة صناعة السياحة المستدامة"، و"مدينة قيادة سوق السياحة الدولية".وتستهدف بلدية سيول استقطاب 50 مليون سائح، من بينهم 23 مليون سائح أجنبي، و27 مليون سائح محلي.