مون وكيم يتجولان في قمة جبل بيكدو

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وصل الرئيس مون جيه إين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى قمة جبل بيكدو اليوم الخميس، حيث تجولا حول بحيرة الفوهة الشهيرة، المعروفة باسم بحيرة السماء أو "تشون جي".وقال المكتب الرئاسي في سيول إن القائدين وزوجتيهما وصلوا إلى قمة الجبل في سيارة، ثم وصلوا إلى تشون جي عن طريق التلفريك، في حوالي الساعة 10:20 صباحًا.وسوف يعود مون والوفد الرسمي المرافق له إلى سيول مباشرة من مطار "سام جي يون" بالقرب من الجبل، بدلًا من العودة إلى بيونغ يانغ.أما الوفد الخاص المرافق للرئيس، بمن في ذلك النواب البرلمانيون، فسوف يعودون إلى بيونغ يانغ حيث يستقلون طائرة إلى الجنوب.