واشنطن تعرب عن استعدادها للحوار مع بيونغ يانغ

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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة على استعداد للحوار "على الفور" مع كوريا الشمالية، بعد أن تعهدت بيونغ يانغ بإغلاق منشأة رئيسية لاختبار الصواريخ، خلال القمة الثالثة بين الكوريتين.وفي بيان صدر أمس الأربعاء، رحب بومبيو بقرار كوريا الشمالية بحضور خبراء من الدول المعنية.وقال الوزير الأمريكي إنه دعا وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو إلى مقابلته في نيويورك، الأسبوع القادم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي من المقرر أن يشاركا فيها.وقال إن الولايات المتحدة دعت المسؤولين الكوريين الشماليين للاجتماع في أقرب فرصة مع الممثل الخاص الجديد للولايات المتحدة للشؤون الكورية الشمالية "ستيفن بيغون" في فيينا، حيث يقع مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وشدد بومبيو على أن اجتماع فيينا المقترح سوف يمثل بداية المفاوضات لعملية سريعة لنزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد تعهد بالانتهاء من تلك العملية قبل انتهاء فترة ولاية ترامب في يناير 2021.