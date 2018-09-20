البرلمان الكوري يصوت على مشروعات قوانين رئيسية في جلسته العامة

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من المقرر أن يصوت البرلمان الكوري على عدد من مشروعات القوانين الرئيسية خلال جلسته العامة اليوم الخميس.ووافقت الأحزاب السياسية على العمل على مشروعات القوانين التي فشلت في تمريرها في الجلسة العامة غير العادية التي عقدت الشهر الماضي.وسوف يتيح أحد مشروعات القوانين للشركات غير المالية بالحصول على حصة تبلغ 34% من بنوك الإنترنت، مما يخفف من القيد الحالي على الملكية البالغ 4%.كما تهدف مجموعة من القوانين إلى توفير حماية أفضل للمستأجرين من خلال رفع فترة ضمان تجديد العقد للمستأجرين إلى 10 سنوات، بدلًا من 5 سنوات.كما سيتم تمرير مشروع قانون يهدف إلى التخفيف المؤقت للوائح المتعلقة بالصناعات الاستراتيجية في البلاد.