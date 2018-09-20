توقعات باجتماع بين الكوريتين والولايات المتحدة في نيويورك

من المرجح أن يعقد وزراء خارجية الكوريتين والولايات المتحدة اجتماعًا ثلاثيًّا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع القادم، وذلك بعد الإعلان المشترك الصادر عن القمة بين الكوريتين أمس الأربعاء.وقال المبعوث النووي لكوريا الجنوبية "لي دو هون" في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن المحادثات بين وزراء خارجية الدول الثلاث مهمة للغاية، مشيرا إلى أنه سيبحث مع وزيرة الخارجية كانغ كيونغ هوا مسألة عقد اجتماع مع نظيريها من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، على أساس نتائج القمة.يشار إلى أن وزراء الخارجية الثلاثة لم يجتمعوا معًا على هامش منتدى آسيان هذا العام الذي عقد في الشهر الماضي.وقال لي أيضًا إن التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، التي رحب فيها بالتزام كوريا الشمالية بالتفكيك الدائم للمنشآت النووية في يونغ بيون، تعد تأكيدًا لما تريده الولايات المتحدة من كوريا الشمالية.