كيم جونغ أون يجدد عزمه القوي على نزع السلاح النووي

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صرح الرئيس الكوري "مون جيه إين" بأن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد جدد عزمه القوي على نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.جاء هذا التصريح في كلمة ألقاها الرئيس "مون" في المركز الصحفي أمس الخميس فور عودته من كوريا الشمالية التي زارها لمدة 3 أيام، حيث أضاف أن الزعيم "كيم" أعرب عن أمله في النزع الكامل للسلاح النووي في أسرع وقت ممكن، وعقد الجولة الثانية من محادثات القمة مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للإسراع في عملية نزع السلاح النووي.وقال الرئيس "مون" إن الإعلان عن إنهاء الحرب الكورية سيكون نقطة انطلاق لتوقيع اتفاقية للسلام وليس له أي علاقة مع انسحاب القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، مشيرا إلى أنه يستهدف إتمام الإعلان عن إنهاء الحرب الكورية في غضون هذا العام.وأوضح أيضا أنه ناقش مع الزعيم الكوري الشمالي القضايا الأخرى المتعلقة بنزع السلاح النووي خارج ما ورد في إعلان بيونغ يانغ المشترك، مشيرا إلى أن كل ما تم مناقشته في القمة سيتم نقله للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" خلال لقائه معه الذي سيعقد خلال الأسبوع القادم.