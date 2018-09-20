بومبيو يوجه دعوة إلى نظيره الكوري الشمالي للالتقاء به في نيويورك

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وجه وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" أمس الخميس دعوة لنظيره الكوري الشمالي "ري يونغ هو" للالتقاء به الأسبوع المقبل في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو يشير إلى حدوث تقدم في المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.وكان "كيم يونغ تشول" نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال والرئيس السابق لوكالة المخابرات في كوريا الشمالية شريكا للوزير الأمريكي "بومبيو" في المفاوضات النووية السابقة، وقد اتخذ "كيم" موقفا متشددا أمام الولايات المتحدة.ويعد قيام "بومبيو" بتوجيه دعوة لنظيره الكوري الشمالي للالتقاء به نقطة انطلاق للإجراءات التي تستهدف حل قضية نزع السلاح النووي بالوسائل الدبلوماسية بناء على تعليمات كل من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لإجراء مفاوضات للقضاء على حالة الجمود التي تمر بها المفاوضات النووية بين الجانبين.