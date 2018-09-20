غوتيريس يرحب بنتائج قمة بيونغ يانغ بين الكوريتين

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رحب الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" أمس الخميس بالنتائج التي تم التوصل إليها في القمة الثالثة بين الكوريتين.وأكد "غوتيريس" على أهمية المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، مشيرا إلى أن إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل وقابل للتحقق منه لن يكون ممكنا إلا من خلال النجاح في المفاوضات بين كوريا الشمالية وكل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في آن واحد.وأعرب "غوتيريس" عن أمله في أن تتوصل الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى اتفاق على نزع السلاح النووي بشكل كامل وقابل للتحقق من شبه الجزيرة الكورية.وأضاف أنه سيلتقى بوزير الخارجية الكوري الشمالي "ري يونغ هو" الذي سيقوم بزيارة لنيويورك الأسبوع القادم للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.