بومبيو يقول إن المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ حققت تقدما بهدوء

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قال وزير الخارجية الأمركي "مايك بومبيو" إن الولايات المتحدة أجرت اتصالات سرية نشطة مع كبار المسؤولين الكوريين الشماليين حتى قبل قمة بيونغ يانغ بين الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كي جونغ أون".جاء هذا التصريح في مقابلة أجرتها معه شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية أول من أمس الأربعاء حيث أعرب "بومبيو" عن سعادته بإجراء تلك الاتصالات بهدوء دون أن تكشف وسائل الإعلام عن نتائجها.ويدل تصريح "بومبيو" على أن واشنطن وبيونغ يانغ أجريتا اتصالات في الوقت الذي تمر فيه المفاوضات النووية بينهما بحالة من الجمود.ومن جانبها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "هيذر نويرت" إن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف المفاوضات النووية مع كوريا الشمالية فورا، لكنها أضافت أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرار بشأن عقد لقاء بين وزيري الخارجية الأمريكي والكوري الشمالي.ورحب نائب الرئيس الأمريكي "مايك بنس" بتعهدات الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بالسماح بإجراء تفتيش على منشآته النووية.ومن جهة أخرى، قدم السفير الكوري الشمالي الجديد لدى الأمم المتحدة "كيم سونغ" أمس الخميس أوراق اعتماده للأمين العام "أنطونيو غوتيريس"، وبدأ أعماله رسميا.