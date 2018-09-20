72 % من الكوريين يؤيدون نتائج محادثات القمة الكورية

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طبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" أمس الخميس على 501 من المواطنين الكوريين البالغين، وصلت نسبة تأييد نتائج الجولة الثالثة من محادثات القمة بين الكوريتين إلى 71.6%، فيما بلغت نسبة المعارضة 22.1%.وأبدت نسبة عالية من مؤيدي الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب العدل المعارض الصغير تأييدهم الكامل لنتائج قمة بيونغ يانغ.أما مؤيدو حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي فعبر 54.4% منهم عن معارضتهم.وأبدى 78.6% من المشاركين في الاستطلاع في فئة الثلاثينيات من العمر، تأييدهم لنتائج القمة، بينما أيدها 78.1% من الناس في الأربعينيات، و69.8% في الخمسينيات، و68.5% في العشرينيات، و65.4% من الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقض 4.4%.