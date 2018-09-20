72 % من الكوريين يؤيدون نتائج محادثات القمة الكورية

طبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" أمس الخميس على 501 من المواطنين الكوريين البالغين، وصلت نسبة تأييد نتائج الجولة الثالثة من محادثات القمة بين الكوريتين إلى 71.6%، فيما بلغت نسبة المعارضة 22.1%.
وأبدت نسبة عالية من مؤيدي الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب العدل المعارض الصغير تأييدهم الكامل لنتائج قمة بيونغ يانغ.
أما مؤيدو حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي فعبر 54.4% منهم عن معارضتهم.
وأبدى 78.6% من المشاركين في الاستطلاع في فئة الثلاثينيات من العمر، تأييدهم لنتائج القمة، بينما أيدها 78.1% من الناس في الأربعينيات، و69.8% في الخمسينيات، و68.5% في العشرينيات، و65.4% من الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما.
ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقض 4.4%.