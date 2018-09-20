آبيه يعتزم تعديل الدستور الياباني بعد فوزه في الانتخابات

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فاز رئيس الوزراء الياباني"شينزو آبيه" في انتخابات رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي اليابانيالتي جرت أمس الخميس بالحصول على 553 صوتا من أصل 810 أصوات، متغلبا على منافسه وزير الدفاع السابق "شيغيرو إيشيبا".وبهذا تمكن "آبيه" من توليمنصب رئيس الوزراء الياباني للمرة الثالثة على التوالي منذ أن تم انتخابه رئيساللحزب الليبرالي الديمقراطي لأول مرة في عام 2006، وستمتد رئاسته حتى شهر سبتمبرمن عام 2021.وجاء فوز "آبيه" في الانتخابات، رغم العديد من الفضائح التي تورط فيها هو وزوجته، بسبب عدم وجود منافس قوي أمامه، وأيضا بسبب الانتعاش الاقتصادي الذي حققته حكومته.وفور الإعلان عن انتخابه، عبر"آبيه" عن عزمه القوي على إجراء تعديل على الدستور الياباني حيث قال إنه سيشرع في تعديل الدستور الياباني بشكل لم يسبق له مثيل في السنوات السبعين الماضيةمنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، والبدء في بناء الدولة الجديدة التي يتطلع إليها الشعب الياباني في المستقبل.ومن المتوقع أن يرفع الحزب الليبرالي الديمقراطي مشروع تعديل الدستور إلى البرلمان في غضون هذا العام.ومن جانبها، أعربت وزارةالخارجية الكورية عن أملها في أن يؤدي فوز "آبيه" إلى تعزيز التعاونالوثيق بين سيول وطوكيو وتنمية علاقاتهما الموجهة نحو المستقبل.