ردود حزبية متباينة على نتائج قمة بيونغ يانغ

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أبدى المعسكران الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية الكورية ردود فعل متباينة على نتائج محادثات القمة بين الكوريتين التي عقدت في بيونغ يانغ.وقال رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم "لي هيه تشان" الذي رافق الرئيس الكوري "مون جيه إين" في زيارته إلى بيونغ يانغ، إن تلك القمة لها معنى خاصا لأن قائدي الكوريتين اتخذا خلالها قرارا سياسيا بشأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.وأضاف أن هذا القرار يدعو إلى تحقيق إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية من خلال الحوار بين الأطراف المعنية الثلاثة، وهي الكوريتان والولايات المتحدة.ودعا زعيم التكتل البرلماني عن الحزب الحاكم "هونغ يونغ بيو" أحزاب المعارضة إلى تقديم دعم لتنفيذ ما ينص عليه بيان "بيونغ يانغ" المشترك والمصادقة على بيان "بان مون جوم" الصادر في ختام الجولة الأولى من القمة بين الكوريتين في أبريل.أما حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي فوجه انتقادات لإعلان بيونغ يانغ المشترك، قائلا إن حكومة كوريا الجنوبية تخلت من خلال هذا الإعلان عن خط الحدود البحرية الغربية مع كوريا الشمالية.وقال زعيم التكتل البرلماني عن الحزب "كيم سونغ تيه" إن كوريا الجنوبية نزعت سلاحها دون الحصول على اعتذار من كوريا الشمالية عن إغراق السفينة "تشون آن" والقصف المدفعي على جزيرة يون بيونغ الكورية الجنوبية.ومن جانبه، قال رئيس حزب الإصلاح المستقبلي "سون هاك كيو" إن قمة بيونغ يانغ لم تحرز تقدما تفصيليا بشأن نزع السلاح النووي، مؤكدا أن الإسراع في تحسين العلاقات بين الكوريتين دون نزع السلاح النووي قد يؤثر سلبا على التعاون والتحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.