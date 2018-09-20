بيونغ يانغ تصف زيارة مون وكيم لقمة جبل بيك دو بأنها حدث تاريخي للشعب الكوري

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وصفت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة قيام الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بزيارة قمة جبل بيكدو بأنه "حدث تاريخي خاص للشعب الكوري تم من خلاله تسجيل علامة كبيرة بشأن تنمية العلاقات بين الكوريتين وتحقيق عهد جديد من السلام والازدهار".وقالت الوكالة إن قائدي الكوريتين استمتعا بمناظر قمة جبل بيكدو لفترة طويلة، وتبادلا أحاديث ودية خلال الزيارة.وأضافت أن "مون" و"كيم" والمرافقين لهما التقطوا صورا تذكارية فوق قمة جبل بيكدو.كما قالت الوكالة إن قمة بيونغ يانغ ستكون نقطة تحول كبير لفتح عهد جديد لتوحيد الكوريتين من خلال تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وتطوير العلاقات بينهما المبنية على السلام والتوافق والتعاون.