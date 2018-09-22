حادث تحطم الطائرة بسبب عيوب في تصنيع المكونات

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تبين أن السبب في حادث تحطم المروحية العسكرية في يوليو الماضي يرجع إلى بعض عيوب التصنيع في المكونات الرئيسية للطائرة.وكشفت لجنة التحقيق المشتركة عن نتائج تحقيقاتها في حادث تحطم الطائرة، الذي أودى بحياة خمسة جنود كانوا على متنها، وذلك بعد إقلاعها بقليل، في مدينة بوهانغ الجنوبية الشرقية.وقالت اللجنة إن الصاري الذي يربط مراوح الطائرة بالمحرك قد تحطمت بسبب الشقوق، مما أدى إلى انفصالها عن جسم الطائرة.وقال المحققون إن سبب الشقوق هو استخدام عملية التبريد بالمياه، في حين أنه كان من المفترض أن يتم استخدام التبريد بالهواء، في صناعة المكونات.وقالوا إن شركة إيرباص للمروحيات، المصنعة للمكونات، قد أقرَّت بتلك الأخطاء.وتخطط اللجنة لتفقد السبب في اجتياز هذه المكونات لاختبارات الجودة، لمنع تكرار الحوادث المماثلة.