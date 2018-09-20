الرئيس يسعى إلى تحريك محادثات نزع السلاح النووي خلال زيارة نيويورك

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قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، إن الرئيس مون جيه إين، سيسعى إلى كسر الجمود، في محادثات نزع السلاح النووي، بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، خلال رحلته القادمة إلى نيويورك.وقال النائب الثاني لمدير مكتب الأمن الوطني، نام كوان بيو، إن مون سيغادر البلاد غدًا الأحد، في رحلته إلى نيويورك التي تستغرق 5 أيام. وأضاف أن مون سيعقد قمة ثنائية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإطلاعه على نتائج قمته الأخيرة، مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.وقال المسؤول إن مون وترامب سيجريان محادثات متعمقة حول التعاون العملي والإجراءات اللازمة، لتحريك العلاقات بين الشمال والولايات المتحدة.كما سيلقي مون كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.وأضاف المسؤول أن الرئيس سيشرح تفاصيل قمة بيونغ يانغ بين الكوريتين خلال الكلمة.كما قال المسؤول إن مون وترامب سيوقعان على اتفاقية التجارة الحرة، خلال اجتماعهما.