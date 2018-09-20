اجتماعات ثنائية متعددة لوزيرة الخارجية في نيويورك

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تسعى وزيرة الخارجية الكورية، كانغ كيونغ هوا، إلى عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية، مع نظرائها من نحو 16 بلدًا.وكشف مسؤول كبير في وزارة الخارجية عن تلك الخطة، في اجتماع مع الصحفيين أمس الجمعة، وقال إن كانغ سترافق الرئيس مون جيه إين، في رحلته القادمة إلى نيويورك، التي ستبدأ غدًا الأحد.وقال المسؤول إن كانغ ستقيم في نيويورك لفترة أطول من الرئيس، وستعود إلى البلاد في نهاية هذا الشهر، مضيفًا أنها ستسعى لإجراء محادثات ثنائية مع وزراء خارجية 6 أو 7 دول، خلال إقامتها.ومن المتوقع أن تطلع كانغ نظرائها حول نتائج القمة بين الكوريتين الأخيرة، وتدعو إلى دعم السلام في شبه الجزيرة الكورية.ومن المحتمل أن تلتقي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير الخارجية الياباني تارو كونو ووزير الخارجية الصيني وانغ يي. كما يسترعي الانتباه احتمالية اجتماعها مع وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو.