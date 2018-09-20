كوريا تعلن عن القضاء على فيروس ميرس

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قال مصدر مسؤول، في وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، إنه تم تخفيض مستوى الاستعداد، الخاص بمتلازمة التنفس الشرق الأوسطي "ميرس"، الى أدنى مستوياته، بدءًا من اليوم السبت.وجاء ذلك بعد التأكد من أنَّ 21 شخصا، ممن كانوا على اتصال وثيق مع المريض، لم تظهر عليهم أي أعراض سلبية.كما قال المسؤول إن الأشخاص الذين تم وضعهم في الحجر الصحي -بما في ذلك مضيفو الرحلات والركاب على نفس الطائرة والطاقم الطبي ومسؤولي الهجرة-، تم إطلاق سراحهم اعتبارًا من منتصف ليلة السبت.في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم الإفراج عن المريض الوحيد من الحجر الصحي، بعد إظهار اختباراته نتائج سلبية. وقد تم تشخيص حالته في 8 من سبتمبر، بعد عودته من رحلة عمل إلى الكويت، عبر الإمارات العربية المتحدة. وكانت هذه أول حالة إصابة بالفيروس في كوريا الجنوبية منذ عام 2015.