اتفاق بين العمال وإدارة شركة مترو الأنفاق

توصل ممثلو العمال والإدارة في شركة مترو الأنفاق إلى اتفاق، بعد 103 أيام من اعتصام نقابة العمال خارج مبنى بلدية سيول، مطالبين بإيقاف تشغيل القطارات دون سائق، ومشروعات المحطات الذكية.وقد عقد الطرفان مفاوضات حتى ساعات متأخرة من أمس الجمعة، وتوصلوا إلى الاتفاق في الساعة الحادية عشرة مساءً.واتفق الجانبان على مناقشة ما إذا كان ينبغي المضي قدما في مشروعات المترو دون سابق، من خلال هيئة استشارية اجتماعية.وسوف تشرف حكومة سيول على عملية المناقشة، التي ستضم أيضًا باحثين ومجموعات مدنية.وقد وافقت الإدارة على الإشارة إلى نتائج المحادثات في قرارها بشأن سياسات الشركة.كما اتفق الجانبان على ترقية الموظفين الذين عملوا لأكثر من 18 عامًا.