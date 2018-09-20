واشنطن تصدر تحذيرا بشأن المعاملات المالية مع كوريا الشمالية

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ذكر راديو صوت أمريكا اليوم الاثنين، أن شبكة مكافحة الجرائم المالية، التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، أصدرت تحذيرا بشأن المعاملات المالية مع كوريا الشمالية.وتعد هذه هي المرة الثانية، التي تصدر فيها وزارة الخزانة الأمريكية تحذيرا، حول المعاملات المالية مع كوريا الشمالية، منذ شهر فبراير الماضي.وقالت شبكة مكافحة الجرائم المالية في تحذيرها، الصادر يوم الجمعة الماضي، إن المنظمة الدولية لمكافحة غسل الأموال، قد طالبت الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة، لحماية النظام المالي العالمي، من التهديدات التي تشكلها كوريا الشمالية، من خلال غسل الأموال وجمع الأموال المستخدمة في الأعمال الإرهابية.وبموجب هذا التحذير ، سيتم منع الهيئات المالية الكورية الشمالية من التعامل مع حساباتها، داخل الولايات المتحدة، وفتح حسابات جديدة لها.الجدير بالذكر أن المنظمة الدولية لمكافحة غسل الأموال تضم 35 دولة ، منها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمتين دوليتين، في عضويتها.