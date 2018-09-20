مباحثات مع الشمال حول صيانة موقع لم الشمل

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قال مسؤول في وزارة التوحيد الكورية الجنوبية، إنها ستقوم بإجراء مباحثات، مع الجانب الشمالي، حول عمليات الصيانة في موقع لم شمل الأسر المشتتة، داخل منتجع جبل كوم كانغ بكوريا الشمالية، ضمن الإجراءات الهادفة لإنشاء موقع دائم، للقاءات بين أعضاء الأسر المشتتة بين الكوريتين.وأضاف المسؤول أن الوزارة ستقوم بإجراء مباحثات في هذا الشأن مع الوزارات ذات الصلة، بعد انتهاء إجازة عيد الحصاد "تشوسوك"، ثم ستجرى مباحثات مع الجانب الشمالي، حيث من المتوقع أن يتم إجراء هذه المباحثات في شهر أكتوبر القادم، من خلال مكتب الاتصال المشترك، الذي تم افتتاحه في مدينة كيسونغ الشمالية.الجدير بالذكر أن زعيمي الكوريتين قد اتفقا، في إعلان "بيونغ يانغ" المشترك، الصادر يوم التاسع عشر من سبتمبر، في ختام القمة الثالثة بين الكوريتين؛ على افتتاح موقع دائم لأعضاء الأسر المشتتة، في منتجع جبل كوم كانغ.