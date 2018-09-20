مفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ حول المنشآت النووية للشمال

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قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، إن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، تجريان حاليا مفاوضات، حول مصير منشآت نووية معينة في كوريا الشمالية، بشأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.وأكد "بومبيو"، في مقابلة أجرتها معه شبكة "فوكس نيوز"، أن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ستظل قائمة، حتى يتم النزع الكامل للأسلحة النووية من كوريا الشمالية، ملمحا بذلك إلى أن المفاوضات السرية جارية بين واشنطن وبيونغ يانغ، حول الإجراءات الإضافية، التي تهدف إلى نزع السلاح النووي.وفي مقابلة أجرتها معه شبكة "إن بي سي" ، قال الوزير "بومبيو" إن عددا من الإجراءات يتم اتخاذها الآن ، على الرغم من طول الطريق الذي يتعين قطعه، لتحقيق نزع السلاح النووي بشكل كامل.وأكد أن الولايات المتحدة ستستمر في فرض عقوباتها، على بيونغ يانغ، حتى الوقت الذي سيتحقق فيه نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.