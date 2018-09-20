منظمة أوبيك تقرر عدم زيادة إنتاج النفط

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عقدت الدول الأعضاء وغير الأعضاء، في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، الدورة العاشرة لاجتماعات وزراء النفط والطاقة، في الجزائر.واتفق الوزراء المشاركون على الحفاظ على استقرار سوق النفط العالمي، وإنقاذ اقتصاديات عدد من الدول، المصدرة للبترول، بعدم زيادة الإنتاج خلال المرحلة القادمة.وأشار وزير الطاقة السعودي "خالد الفالح"، في تصريح أدلى به في الجزائر، إلى أن مخزونات النفط الخام في العالم مطمئنة.وأضاف أنه من المهم اتخاذ خطوات مستقبلية، لضمان استقرار سوق البترول، موضحا أن هذه السوق، تحتاج إلى خطوات تسبق أي تذبذبات في العرض والطلب، بهدف تحقيق التوازن، خلال العام المقبل.الجدير بالذكر أن منظمة "أوبك" وروسيا، قد بدأت تخفيف حجم إنتاجها من النفط الخام، في شهر يناير من عام 2017، من أجل تحقيق الاستقرار في أسعار البترول، وهو ما إدى إلى ارتفاع أسعار البترول العالمية، خاصة منذ بداية هذا العام.وفي شهر يوليو الماضي، اتفقت الدول المنتجة للبترول، على زيادة إنتاج النفط، بمقدار مليون برميل يوميًا، لخفض أسعار البترول.ثم ارتفعت أسعار البترول العالمية مرة أخرى، بسبب انخفاض حجم إنتاج البترول الإيراني، بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.وقد طالب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبيك"، بخفض أسعار البترول، من خلال زيادة حجم الإنتاج.الجدير بالذكر أن سعر خام نويج برنت اقترب من 80 دولارا للبرميل الواحد في الآونة الأخيرة بعد أن كان 70 دولارا في شهر أغسطس الماضي.وتجاوز سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70 دولارا للبرميل بعد أن كان 65 دولارا في الشهر الماضي.