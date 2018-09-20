واشنطن تؤكد مجددا على عدم تخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية

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أكدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، "نيكي هيلي" مجددا، أنه لن يتم تخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، على الرغم من التقدم الكبير، الذي تم إحرازه بشأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.وقالت في مقابلة أجرتها معها شبكة "سي إن إن" الإخبارية أمس الأحد، إن كوريا الشمالية توقفت عن إجراء التجارب النووية والصاروخية .ووصفت ذلك التوقف بأنه تقدم كبير في نزع السلاح النووي، مشيرة إلى أن زعيمي الكوريتين قد أعربا عن أملهما في نزع السلاح النووي والسلام في شبه الجزيرة الكورية.وأضافت السفيرة الأمريكي "هيلي" أن عدم وجود أسلحة نووية، في العرض العسكري الذي أقامته كوريا الشمالية، يوم التاسع من سبتمبر الجاري، بمناسبة الذكرى السبعين على تأسيسها، يعد نوعا من التقدم الذي تم إحرازه في نزع السلاح النووي.لكنها قالت إنه ما زال هناك طريق طويل، يجب قطعه، للوصول إلى الهدف النهائي ، مؤكدة أن الولايات المتحدة تستهدف تحقيق نزع السلاح النووي، القابل للتحقق منه.وأضافت أن ما يدفع كوريا الشمالية للجلوس في طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة، هو العقوبات المفروضة عليها، ملمحة بذلك إلى عدم تخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية، حتى يتم نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل.