الرئيس مون يصل إلى نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة

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وصل اليوم الاثنين، إلى نيويورك، الرئيس الكوري "مون جيه إين"، لحضور الدورة الثالثة والسبعين، لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وفي أثناء إقامته في الولايات المتحدة سيجري الرئيس "مون" سلسلة من اللقاءات، مع عدد من قادة الدول المشاركة ، بمن فيهم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، ورئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه"، كما سيلقى كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.وخلال لقائه مع الرئيس الأمريكي ، سيقدم الرئيس "مون" شرحا حول نتائج القمة الثالثة بين الكوريتين التي جرت مؤخرا في بيونغ يانغ ، ويبحث معه القضايا المتعلقة بإحراز تقدم في الحوار، بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وطرق إحراز تقدم حقيقي في العلاقات بين كوريا الشمالية وكل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.كما سيجتمع الرئيس "مون" مع الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس"، ورؤساء كل من تشيلي وأسبانيا ومصر.وفي الكلمة التي سيلقيه الرئيس "مون" يوم السابع والعشرين من سبتمبر الجاري ، سيتم الكشف عن رؤى الحكومة الكورية، التي تستهدف نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية ، وتنمية العلاقات بين الكوريتين وتحسين العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ.