كيم جونغ أون يرغب في الاجتماع مع ترامب قريبًا

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قال الرئيس مون جيه إين إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يريد مقابلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت مبكر.وفي قمة نيويورك التي جمعت بين الزعيمين، أمس الثلاثاء، أخبر مون ترامب بأن كيم يأمل في إنهاء عملية نزع السلاح النووي بسرعة.وقال مون إنه بفضل دعم ترامب، فقد تمكن من القيام برحلته الأخيرة إلى بيونغ يانغ، والوصول إلى اتفاقيات مهمة مع كيم.كما قال إنه يحمل رسالة "شخصية" و"غير معلنة"، من كيم إلى ترامب، لكن لم يقدم تفاصيل إضافية.وقال ترامب إن الإعلان عن القمة المقبلة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية سيأتي، على حد قوله "قريبًا جدًا"، وستنعقد في مكان آخر غير سنغافورة.وبشكل منفصل، وقع كبار المسؤولين التجاريين من البلدين على اتفاقية التجارة الحرة بين سيول وواشنطن.وأشاد مون بالاتفاق قائلًا إنه أكثر نزاهة وتكاملًا، وقال ترامب أيضًا إنه سعيد بالاتفاقية المعدلة.