مون وترامب يصدران بيانًا مشتركًا بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة المعدلة

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أصدر الرئيس مون جيه إين ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، بيانًا مشتركًا اليوم الثلاثاء، للإشادة باتفاقية التجارة الحرة المعدلة بين البلدين، كدليل ملموس على قوة العلاقات الثنائية.وقد وقَّع الاتفاق وزير التجارة الكوري الجنوبي كيم هيونغ تشونغ، والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايت هايزر.وقال مون وترامب إن الاتفاق يعيد التأكيد على التحالف الراسخ بين البلدين، وتعهدا بوضعه موضع التنفيذ بسرعة.وقد تضمن الاتفاق المعدل تمديد الرسوم الجمركية على سيارات نصف النقل الكورية لمدة 20 عامًا، وإضافة بعض البنود لمنع إساءة الاستخدام المحتملة، لنظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.