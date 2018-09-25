الرئيس مون يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة

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أطلع الرئيس مون جيه إين، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الثلاثاء، على تفاصيل قمته الثالثة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وطلب دعم الأمم المتحدة لتحقيق السلام بين الكوريتين.وقد شكر الرئيس الكوري، الأمينَ العام للأمم المتحدة، لدعمها لجهود سيول من أجل السلام، بما في ذلك محادثات القمة بين الكوريتين، ولقاءات لم شمل الأسر المشتتة.وأشاد غويتيرس بالرئيس الكوري، وتعهد بالتعاون الوثيق مع سيول.كما أشاد الرئيس مون بجهود الأمم المتحدة لتجديد نفسها، وتعزيز عمليات حفظ السلام، وتنفيذ اتفاق باريس، قائلًا إن دور المنظمة العالمية أصبح أهمية أكثر من أي وقت مضى.وأعرب الأمين العام عن أمله في تعزيز التعاون بين كوريا الجنوبية والأمم المتحدة، في جميع المجالات.