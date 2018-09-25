وزيرة الخارجية تدعو إيفانكا ترامب إلى زيارة سيول

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، إن وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانغ كيونغ هوا، قد دعت إيفانكا ترامب إلى زيارة كوريا الجنوبية.وتشارك كل من ابنة الرئيس الأمريكي ومستشارته، ووزيرة الخارجية الكورية، في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.ونشرت المتحدثة على موقع تويتر أن كانغ قدمت الدعوى، على أساس التجربة الطيبة التي قضتها إيفانكا ترامب في زيارتها إلى كوريا الجنوبية، خلال دورة الألعاب الأولمبية في بيونغ تشانغ، في فبراير الماضي.وقالت إن وزارة الخارجية الأمريكية تتطلع إلى دعم تلك الزيارة.