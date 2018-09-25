الرئيس مون يطالب بإعفاء السيارات الكورية الجنوبية من الرسوم الأمريكية

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طلب الرئيس الكوري مون جيه إين، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إعفاء كوريا الجنوبية من الرسوم الجمركية المرتفعة، على ورادات السيارات.وقال المتحدث الرئاسي كيم إيوي كيوم، إن مون أشار إلى أن الفائض التجاري لكوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة، قد تقلص بنسبة 25%، في حين تشهد الصين واليابان وألمانيا والمكسيك زيادة في قيمة الفائض التجاري لها مع الولايات المتحدة.وأشار إلى أن أكثر من 51% من السيارات الكورية الجنوبية التي يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة، يتم إنتاجها هناك أيضًا، مما يعزز توظيف العمال الأمريكيين.ورد ترامب بتوجيه المسؤولين إلى مراجعة طلب الرئيس مون.يشار إلى أن الحكومة الأمريكية تفكر في فرض رسوم جمركية تصل إلى 25%، على السيارات المستوردة، الأمر الذي قد يتسبب في توجيه ضربة قوية لأحد الصادرات الرئيسية، لكوريا الجنوبية.