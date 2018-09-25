الدولية رئيسة السي آي إيه: الشمال لن يتخلى بسهولة عن برنامجه النووي

قالت جينا هاسبيل، رئيسة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، إنها لا تعتقد أن كوريا الشمالية ستتخلى بسهولة عن برنامجها للأسلحة النووية.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن هاسبيل قولها في أحد التجمعات إن الشمال أمضى عقودًا في بناء البرنامج النووي، أن بيونغ يانغ قال إن هذا البرنامج "ضروري لبقاء النظام".

وقالت هاسبيل إنها ترى أن الوضع مع الشمال قد تحسن، مقارنة بالعام الماضي، بفضل الحوار القائم بين كوريا الشمالية وقادة الولايات المتحدة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تشير فيها رئيسة السي آي إيه، إلى كوريا الشمالية علنًا، منذ تعيينها في مايو الماضي.

