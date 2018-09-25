وزير الخارجية الأمريكي يشيد باحتمالات عقد قمة ثانية مع كوريا الشمالية

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قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنه يتوقع أن يسافر قريبًا إلى بيونغ يانغ، لتمهيد الطريق لعقد قمة ثانية، بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.وقال للصحفيين في نيويورك إن تلك القمة ستنعقد قريبًا، وأن قيمتها ستكون كبيرة للغاية.كما قال إن قيادة ترامب إلى جانب الجهود الدولية لفرضة حملة أقصى الضغوط، قد أدت إلى تهدئة التوترات مع الشمال، وجعلت الهدف النهائي المتمثل في نزع الأسلحة النووية أقرب من ذي قبل.كما قال إنه من غير المناسب أن تخوض واشنطن في التفاصيل حول حالة المفاوضات، لكنه قال إن المبدأ الأساسي هو أن تصبح كوريا الشمالية خالية تمامًا من الأسلحة النووية.وقال إن عقوبات مجلس الأمن ستبقى سارية المفعول، حتى يتحقق ذلك.