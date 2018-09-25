وزارة التعليم: 556 حالة انتحار بين الطلاب خلال 5 سنوات

ذكر تقرير أخير لوزارة التعليم، أن ما يقرب من 600 طالب كوري جنوبي، قد انتحروا، خلال السنوات الخمس الماضية.وقد تم تقديم التقرير إلى النائب المعارض كواك سانغ دو، عن حزب كوريا الحرة.وقال النائب إن ما مجموعه 556 طالبًا قد انتحروا بين عامي 2013 و2017 لأسباب مختلفة، بما في ذلك الاكتئاب والصراع العائلي والدرجات الدراسية المنخفضة.ويشكل طلاب المدارس الثانوية 70% من الحالات، أو ما يمثل 392 طالبًا.ومن حيث المناطق، فقد سجلت مقاطعة كيونغي أكبر عدد من حالات الانتحار بين الطلاب، بعدد كلي يبلغ 133 تلميذًا، وجاءت سيول وبوسان في المرتبة الثانية والثالثة، على الترتيب.